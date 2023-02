Milan | derby rischiatutto anche per Pioli | ecco cosa sta preparando VIDEO

Testa a testa, muso contro muso. Sguardi che non si abbassano, volano gli insulti. Ibra a Lukaku: ''Chiama tua madre e vai a fare le tue str****** vudù. Chiamala, vai, vai' . Lo definisce 'Little ...Commenta per primo Nella conferenza stampa preStefano Pioli ha spiegato l'esclusione di Zlatan Ibrahimovic dalla lista Champions: 'Ieri si è allenato 10 minuti e le due partite con il Tottenham arrivano presto ed ora non abbiamo garanzie su ...

L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia del Derby di Campionato, tra il "suo" Milan e l'Inter allenata da Simone Inzaghi.MILANO (ITALPRESS) – “Il derby è una grande opportunità e dobbiamo fare di tutto per coglierla”. Per Stefano Pioli, allenatore del ...