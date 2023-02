Mihajlovic | il ricordo da brividi della Stella Rossa | la maglia speciale e gli striscioni

BELGRADO (SERBIA) - Un pomeriggio da brividi a Belgrado, con l'emozionantedi Sinisaprima della sfida tra la Stella Rossa e il Vojvodina . L'ex calciatore e allenatore, scomparso lo scorso dicembre a Roma, aveva militato in entrambe i club serbi, ...Con la Stella Rossa,vinse nel 1991 la Coppa dei Campioni nella finale di Bari ai rigori ... prima del match, sono previste cerimonie indel campione. E' programmata la presenza ...

Sampdoria, Stella Rossa e Vojvodina ricordano Sinisa Mihajlovic: maglia celebrativa e coreografie per il serbo scomparso il dicembre scorso ...Prima di trasferirsi in Italia, Mihajlovic aveva indossato le maglie di entrambe le squadre. Oltre al ricordo delle tifoserie, i giocatori sono scesi in campo con magliette dedicate all’indimenticato ...