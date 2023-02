Esponenti dellacivile tunisina si sono radunati davanti al Teatro municipale di Tunisi, per chiedere alle autorità la verità sulla scomparsa di giovaniirregolari, esortando lo Stato a mettere in ...Alluvioni, crollo di un ponte, per governi un po' incolori,, epidemie, guerre, per quelli ... possibile che, in un tempo di " psico - politica ", in unain cui il controllo, ormai, è ...

Migranti: società civile manifesta a Tunisi - Africa Agenzia ANSA

Insultata per l’aiuto ai migranti, solidarietà a ristoratrice LA NAZIONE

Dichiarazione di Erice 2022 “La tutela della salute dei migranti. Una ... EpiCentro

ASIA/GIAPPONE - Una petizione per tutelare la vita e la dignità di ... Fides