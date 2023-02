Migranti | nave Sea - eye lunedì al porto di Napoli A bordo 109 naufraghi | 2 sono deceduti

(Di sabato 4 febbraio 2023) L'imbarcazione della ong tedesca non ha cella frigorifera: L'approdo previsto. Vertince in Prefettura con Regione e Comune per predisporre controllie e ...

L'imbarcazione della ong tedesca non ha cella frigorifera: L'approdo previsto lunedì. Vertince in Prefettura con Regione e Comune per predisporre controllie e ...... professionisti di varia natura che, stanchi di vedere morire migliaia dinel tentativo ... Lo hanno fatto comperando unadi soccorso. Si chiama ResQ People: è lunga 39 metri e pesa 300 ...

Migranti, nave Ong in arrivo a Pesaro. Ricci: “Faremo la nostra parte”. Ma in serata il ministero annulla l'approdo il Resto del Carlino

Migranti, la nave Ong sbarca lunedì nel porto di Napoli: «Siamo pronti ad accoglierli» ilmattino.it

Migranti: Comune, ministero ha annullato approdo nave a Pesaro Agenzia ANSA

Migranti, la nave Ong Sea Eye va a Napoli invece che a Pesaro: a bordo ci sono anche due cadaveri Fanpage.it

Migranti: sindaco Pesaro, in arrivo nave Ong con 100 profughi Agenzia ANSA

Ha cercato di preservare fino alla fine quel piccolo di soli 4 mesi, tendendolo stretto tra le braccia per più di una settimana su quella barca alla deriva in mezzo ad altre decine di persone. Senza v ...Attivata accoglienza per arrivo Sea Eye4. Predisposta una struttura di accoglienza per i minori per i prossimi 60 giorni in attesa di ulteriore collocazione ...