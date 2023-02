(Di sabato 4 febbraio 2023) Parola d'ordine: dimensione esterna. Obiettivo:re la strategia dei. Al Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio Bruxelles, per tenere insieme i pezzi sul divisivo dossier dei, ...

Parola d'ordine: dimensione esterna. Obiettivo: rilanciare la strategia dei rimpatri. Al Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio Bruxelles, per tenere insieme i pezzi sul divisivo dossier dei, si puntera' innanzitutto su questi due concetti. E' sull'incremento dell'azione esterna per la difesa dei confini Ue che infatti pone l'accento l'ultima bozza delle conclusioni del summit ...Il sostegno Berlino Un importante sostegno sulla posizione dell'Italia suiarriva proprio ... Pnrr e il Fondo sovrano Ue Sul Piano nazionale di ripresa il premierla proposta dell'...

Migranti, l'Ue rilancia i rimpatri per superare lo stallo - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Migranti, l'Ue rilancia i rimpatri per superare lo stallo Tiscali Notizie

L'Opinione delle Libertà L'Opinione delle Libertà

Morire lontani da casa, i costi dei rimpatri che non tutti possono ... Vita

ANCONA: IL BENVENUTO ALLE NAVI DEL SOCCORSO MARINO ... Radio Onda d'Urto

Parola d'ordine: dimensione esterna. Obiettivo: rilanciare la strategia dei rimpatri. Al Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio Bruxelles, per ...«Fino a quando non ci sarà un sistema di salvataggio dei migranti in mare finanziato dagli Stati, il ruolo delle Ong va difeso e facilitato». Lo ...