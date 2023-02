Migranti | a Napoli 118 e medici Asl preparano l’arrivo della nave ‘Sea Eye’

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiMezzi del 118 pronti a portare in ospedale apersone che abbiano problemi, almeno dieci operatori sanitari presenti per il primo soccorso nella tenda che la Protezione Civile erigerà se necessario. E’ ciò che l’Asl1 ha già organizzato perdei 109lunedì nel porto dicon laOng “Sea Eye”. Lo apprende l’ANSA da fonti Asl. Lo staff dell’Asl disalirà a bordoinsieme agli operatori dell’Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera) diche è responsabile del primo triage: gli operatori dell’Azienda faranno il tampone covid a tutti iin arrivo. Dopo lo sbarco gli ...

Il "gioco dei porti" La cronaca: la nave Ong Sea Eye , che ha a bordo 109, è stata destinata al porto di. Un cambio di rotta deciso dal Viminale per l'imbarcazione, alla quale era ...- Morte prima che la nave della Ong tedesca giungesse sui luoghi dei naufragi. Ieri il Ministero degli Interni aveva annullato l'approdo dell'imbarcazione a Pesaro per assegnargli un porto più vicino

La Sea Eye 4, con 109 migranti a bordo, di cui 35 minori non arriverà più al porto di Pesaro. La notizia è stata confermata poco fa dalla Prefettura di Pesaro.