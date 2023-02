Michael Cole | ” Credo che la storyline tra la Bloodline e Sami Zayn merita un Emmy”

(Di sabato 4 febbraio 2023) A seguito della sconfitta di Kevin Owens da Roman Reings nella Royal Rumble della scorsa settimana, ciò che è successivamente accaduto allaè alla bocca di tutti i fan della WWE al momento. Anche il commentatore WWE, il quale ha anche commentato l’accaduto nel Premium Live Event, era spiazzato da quanto fosse avvincente tutto l’arco narrativo della. Parlando al The Pat McAfee Show,ha ricordato ciò che è accaduto dopo il match tra Reigns ed Owens dove, dopo che il suo ex migliore amico ha subito un violento pestaggio da parte dellasi è intromesso dando un colpo di sedia sulla schiena di Reigns, e ricevendo successivamente la stessa punizione dalla. “Gli ultimi 15 minuti ...

Poco prima della Royal Rumbl e vi avevamo riportato che Pat McAfee fosse pronto a riprendere il suo posto in WWE e, in effetti, è tornato a sorpresa all’inizio dello show e si è seduto al tavolo di co ...Uno dei ritorni avvenuti a Royal Rumble è stato quello di Pat McAfee. L'ex NFL non ha però preso parte alla "Rissa Reale", bensì ha preso posto insieme a Michael Cole e Corey Graves al tavolo di comme ...