Mi attaccano sui soldi e poi loro | Rocca | il gioco sporco del Pd

(Di sabato 4 febbraio 2023) Politici e case di pregio: questione che da sempre scalda il dibattito, specie in campagna elettorale, e agita i paladini anti -casta convinti che esponenti delle istituzioni debbano forse vivere in catapecchie di periferia o non acquistare un immobile usufruendo di agevolazioni, ove possibile. Ora, il quotidiano Domani, diretto da Stefano Feltri, ha stabilito che Francesco, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, ha fatto il furbetto comprando casa con lo sconto dall'Enpaia, ente previdenziale degli agricoltori. E come lui il sottosegretario leghista al Lavoro Claudio Durigon. Pd e Cinquestelle hanno subito urlato allo «scandalo», per il leader di Azione Calenda si tratta di «fatti gravissimi» e il capo dei Verdi Angelo Bonelli ha annunciato un'interpellanza urgente. Noi abbiamo chiesto chiarimenti al diretto interessato. ...

... una mobilitazione davanti le ambasciate italiane per fare pressione sullo Stato italiano e... OpposizioniMeloni leggi anche Cospito, Nordio: Donzelli Documento non era coperto da ...Molti vanno sul personale più checontenuti, lo sforzo deve essere quello di concentrarsi sulle proposte. Se nonquelle è perchè non hanno argomenti', ha spiegato la candidata all ...

Spal, De Rossi in tackle: "Disattese tutte le mie indicazioni sul mercato" La Gazzetta dello Sport

Hacker attaccano Ion Group, cos'è successo alla società di trading ... Start Magazine

Regionali Lazio, Rocca: "Mi attaccano su casi inesistenti". La replica alle accuse Il Tempo

Caso Cospito, Delmastro attacca: "Dal Pd un inchino ai mafiosi". I ... Dire

Donzelli attacca il Pd. Bagarre alla Camera su Cospito e 41 bis LA NOTIZIA

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Massimiliano Oggiano non finirà mai di stupirci con le sue elucubrazioni poco chiare, i suoi sermoni incomprensibili e le divertenti chiacchiere da bar de ...Alexander Zverev è stato uno dei tennisti più critici nei confronti della rivoluzione operata dal Gruppo Kosmos per trasformare la Coppa Davis. Il tedesco aveva addirittura deciso di non partecipare p ...