Meteo | in arrivo freddo e neve | temperature giù di 15 gradi

(Di sabato 4 febbraio 2023) Finita la tregua: torna l’inverno. Se l’ultima settimana ilè stato piuttosto mite in tutto il Paese grazie all’anticiclone delle Azzorre, ora dovremo prepararci ad accogliere Nìkola muniti di cappotto, guanti e sciarpa. Sì: perché lescenderanno vertiginosamente, con punte di 15in alcune zone d’Italia. Le correnti polari dalla Russia cominceranno L'articolo proviene da Inews24.it.

... con il ribaltonesoprattutto da domani e con un crollo delle temperature tra 10 e 15 gradi su tutta l'Italia. Attenzione a qualche pioggia forte inin Sardegna già da domani sera e alla ...Dopo un weekend soleggiato, domenica sera inizia il peggioramento con l'di aria fredda dalla Russia. La settimana prossima temperature in picchiata e nevicate previste anche in molte zone di pianura. Ecco le previsioni giorno per giorno

Tempo soleggiato quasi ovunque nel weekend della Candelora ma dalla prossima settimana tornerà l’inverno. Catania dunque potrà festeggiare il ritorno di Sant’Agata nelle strade in un clima favorevole.Allerta meteo a Roma e nel Lazio da oggi pomeriggio, sabato 4 febbraio 2023. In arrivo forti venti con raffiche fino a burrasca unitamente a mareggiate lungo le coste esposte. E’ questo il contenuto ...