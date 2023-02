Messina Denaro | in latitanza faceva tutto quello che voleva Eppure era ricercato | così dicono

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) di Antonio Tisi Si dice che erano anni che si muoveva senza problemi. Si mormora che usciva e rientrava dall’appartamento come un normale cittadino. Andava in vacanza in posti di lusso o esotici. Aveva amanti diverse e sempre disponibili; se si invaghiva di qualcuna, chi era impegnato con lei rischiava la vita e qualcuno l’ha persa. Si bisbiglia che vestiva bene con griffe e abiti costosi e aveva accessori di un certo livello. Nel momento dell’arresto solamente l’orologio al suo polso, sfiorava, come valore, la cifra di 40.000 euro. Si curava in una delle migliori cliniche private della città siciliana, da qualche anno, tranquillamente. Nell’abitazione sono stati ritrovati pillole contro disfunzione erettile, talvolta chiamata impotenza, riviste porno, scontrini di ristoranti e “pizzini” (pezzi di carta con su scritto brevi messaggi) solitamente usati per dare ordini e disposizioni ai ...