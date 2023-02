Meno due giorni ai Mondiali di Sci Alpino | 24 gli Azzurri protagonisti

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 4 febbraio 2023) L'attesa sta per finire. Da lunedì 6 a domenica 19 febbraio a Courchevel/Meribel, in Francia, andranno in scena idi sci. 24 i convocatiufficializzati dal presidente Flavio Roda per una manifestazione che promette spettacolo. Giovanni Borsotti, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Stefano Gross, Christof Innerhofer, Tobias Kastlunger, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Tommaso Sala, Florian Schieder ed Alex Vinatzer i 13 uomini scelti, mentre le 11 donne selezionate sono Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Laura Pirovano, Marta Rossetti, Beatrice Sola ed Asja Zenere. (coni.it)(foto@fisi.org)