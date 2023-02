Meloni scrive al Corriere della Sera sul caso Cospito

'Da diversi giorni vengo accusata di reticenza 'Giorgiain una lettera al direttore del Corriere della Sera , Luciano Fontana, in relazione all'acceso dibattito su Alfredo Cospito in Parlamento che ha visto coinvolti il deputato di ......al Corriere e il rilancio continuo di accuse contro l'opposizione Giorgiainvece di spegnerlo l'incendio lo riattizza. Alimentare ulteriore tensione A chi serve Un errore grave". Lo...

Cospito, Meloni: nessun presupposto per dimissioni Delmastro. Abbassare toni, anche da Fdi Sky Tg24

Meloni: "Dimissioni Delmastro Non ci sono i presupposti. Invito tutti a un confronto rispettoso" RaiNews

«Meloni parla da capopartito e non da premier»: le opposizioni all’attacco Corriere della Sera

“Era contro Germania e Ue, ora quella retorica pare sparita”: così i media tedeschi analizzano… Il Fatto Quotidiano

Meloni a Stoccolma: "Svezia non distante sui migranti. Serve fondo ... Trend-online.com

Sul caso Cospito "non c'è nessun presupposto per le dimissioni di Delmastro". Lo scrive Giorgia Meloni in una lettera al Corriere della Sera in merito al sottosegretario FdI alla Giustizia. E chiarisc ...Sul caso Cospito "non c'è nessun presupposto per le dimissioni di Delmastro". Lo scrive Giorgia Meloni in una lettera al Corriere della Sera in merito al sottosegretario FdI alla Giustizia. E ...