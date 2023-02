Meloni | “Nessun presupposto per le dimissioni di Donzelli e Delmastro Abbassiamo i toni”

Leggi su tpi

(Di sabato 4 febbraio 2023) Giorgia: “per ledi” “Niente”. Giorgiadifende i suoi fedelissimi Giovannie Andrea, nella bufera da giorni per la rivelazione di atti del Dap su Cospito e per l’accusa al Pd di essere complice di mafiosi. Lo ha fatto scrivendo al Corriere della Sera una lettera in cui, senza troppi giri di parole, cerca di chiudere la questione: “Invito tutti a un confronto rispettoso, ma non credo ci siano i presupposti per ledi”. “Sicuramente isi sono troppo alzati e invito tutti, a partire dagli esponenti di Fratelli d’Italia, a ...