Meloni | “Donzelli-Delmastro? Non ci sono presupposti per dimissioni”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 4 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Non ritengo vi siano in alcun modo iper leche qualcuno ha richiesto”. Giorgiarompe il silenzio sul casocon una lettera pubblicata sul sito del Corriere della sera. La premier difende il sottosegretario alla Giustizia e il vicepresidente del Copasir, confermando che resteranno al loro posto nonostante le polemiche e le richieste da parte dell’opposizione di. “Ciin questo polverone, a mio avviso, aspetti chiaramente strumentali” scrivenella lettera. “Trovo singolare – sottolinea – che ci si scandalizzi perché in Parlamento si è discusso di documenti non coperti da segreto, mentre da anni conversazioni private – queste sì da non divulgare – divengono spesso di ...