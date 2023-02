Meloni al “Corriere” | «Anarchici | clima bollente | dietro Cospito c’è la mafia | serve responsabilità »

(Di sabato 4 febbraio 2023) Il silenzio delladà fastidio, equivocato e manipolato. In un momento in cui la tensione provocata dagliè crescente e l’opposizione la “accusa” pretestuosamente di non dire la sua ai giornalisti sul caso, lei rompe gli indugi e scrive al “della Sera” una lunga missiva in cui fa chiarezza su tutto. E respinge la tesi di volersi sottrarre al confronto nelle conferenze stampa. “Ieri ero in Germania, c’erano altri interessi prioritari da discutere…”, fa notare il premier soprattutto alla sinistra che le ha puntato il dito contro accusandola di atteggiamento ambiguo sul caso Donzelli-Delmastro. “Dimissioni? Non se ne parla”, dice, e invita il Pd a riflettere sulle sue “aperture” asul 41-bis che potrebbero trasformarsi in un assist alla. La ...

In una lettera inviata aldella sera , infatti, Giorgiaha detto che non sussistono le condizioni per chiedere le dimissioni di Andrea Delmastro: " Non ritengo vi siano in alcun modo ...Giorgiarompe il silenzio sul caso delle rivelazioni relative agli incontri in carcere di Alfredo ... Lo fa con una lettera al.it , arrivata 24 ore dopo la conferenza stampa a Berlino , ...

Meloni sul caso Cospito: «Nessun presupposto per le dimissioni di Delmastro. Ora tutti abbassino i toni,... Corriere della Sera

Meloni al giornalista: «Su Donzelli e Delmastro le rispondo domani» Corriere TV

Meloni, caduti i preconcetti sulla «leader di destra». Il sostegno all’Ucraina: addestramenti in Italia Corriere della Sera

Meloni arriva a Berlino e scherza con Scholz: ''Ho portato il sole dall'Italia'' Corriere TV

Caso Cospito, Meloni: «Italia sotto attacco». E chiede responsabilità anche a tutti (anche ai suoi) Corriere della Sera

Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un intervento pubblicato sul Corriere.it."Peraltro - prosegue Meloni -, le notizie contenute nella documentazione oggetto del contendere, che ...Sul caso Cospito "non c'è nessun presupposto per le dimissioni di Delmastro". Lo scrive Giorgia Meloni in una lettera al Corriere della Sera in merito al sottosegretario FdI alla Giustizia. E chiarisc ...