Mega discarica abusiva piena di amianto a Testaccio | presi i responsabili

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 4 febbraio 2023) Unaa Roma, stracolma di rifiuti d’ogni tipologia abbandonati illegalmente. È terminata in queste ore, dopo diversi mesi, la rimozione di tonnellate di rifiuti pericolosi, tra cui un ingente quantitativo di, gettati illegalmente e scoperti nella zona di. Qui, peraltro a poco distanza da alcuni locali molto frequentati della movida romana, era stata ‘allestita’ unadi circa 300 metri quadri. E all’interno ci finiva veramente di tutto.bonificata aNel sito vi erano infatti tonnellate di rifiuti di ogni genere, quali lamiere, tettoie in plastica, eternit, decine di metri cubi di materiali ferrosi e in ...