Medvedev | ' Useremo il nucleare se Kiev attacca la Russia' Dalla Ue decimo pacchetto di sanzioni

... l'ex premier di Mosca Dmitrijminaccia di usare il nucleare "se l'Ucraina attaccherà le regioni russe". Il ministro della Difesa di Kiev risponde: "Nonmissili a lungo raggio contro ...A dirlo è il ministro della Difesa di Kiev rispondendo alla minaccia diche aveva annunciato l'utilizzo del 'nucleare se l'Ucraina attaccherà le regioni russe'. 'Il momento è difficile a Bakhmout, Vougledar, Lyman e in altre regioni', ha detto il presidente ...

Medvedev, useremo nucleare se Kiev attacca regioni russe - Ultima Ora Agenzia ANSA

Medvedev: useremo il nucleare se Kiev attacca regioni russe. Von der Leyen: nuove sanzioni a Mosca RaiNews

Medvedev, useremo nucleare se Kiev attacca regioni russe Agenzia ANSA

Medvedev: "Useremo nucleare se Kiev attacca regioni russe" TGCOM

Medvedev, useremo nucleare se Kiev attacca regioni russe La Gazzetta del Mezzogiorno

La guerra in Ucraina giunge al 348esimo giorno. Kiev fa sapere che non utilizzerà le armi a lungo raggio promesse dagli Stati Uniti per colpire il territorio russo, e prenderà di mira solo le unità ru ...L'Ucraina non utilizzerà le armi a lungo raggio promesse dagli Stati Uniti per colpire il territorio russo, e prenderà di mira solo le unità russe nel territorio ucraino occupato. Lo ha assicurato il ...