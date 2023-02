Medico uccise 9 anziani con iniezioni letali I giudici | Agì per scopi morali

I giudici hanno, infatti, concesso all'imputato non solo le attenuanti generiche , ma anche l'attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale : il, avrebbe ucciso ...E non ricorda nemmeno il numero di fendenti sferrati, almeno una ventina, come confermato dall'autopsia effettuata dallegale Antonello Cirnelli. LA VICENDA A chiamare i carabinieri, quella ...

Trieste, sconto di pena al medico che uccise nove anziani: “Agì per scopi morali” la Repubblica

Trieste, sconto di pena al medico che uccise nove anziani: “Ha agito per scopi morali” TPI

Medico uccise 9 anziani con iniezioni letali. I giudici: "Agì per scopi ... ilGiornale.it

Conegliano. Uccise la madre, trasferito in psichiatria: «Zandegiacomo è pericoloso, va curato» ilgazzettino.it

«Forse l’abbiamo sepolta viva»: i dubbi del killer di Laura Ziliani e i dati dei medici legali Corriere

Sentenza della Corte di Assise di Trieste: 15 anni e 7 mesi per le iniezioni letali che il dottor Vincenzo Campanile avrebbe fatto in tre anni ...Christian Repetti è deceduto in casa a Santo Stefano d’Aveto davanti a moglie e figlioletta. La guardia medica era impegnata altrove, l’elicottero è arrivato ...