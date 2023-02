Medico di famiglia aggredito | Marinoni | “Lavoro sempre più insostenibile | tensioni coi pazienti all’ordine del giorno”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 4 febbraio 2023) “Il dottor Poidomani ha ragione. Nella sanità il rapporto trae paziente si è fortemente deteriorato. Lavorare sul territorio è diventatoe il fatto che non si trovano medici dine è la prova. Un tempo la gente poteva scegliere il proprio, oggi non è più così perché i medici non ci sono. Spesso si ha la sensazione di un matrimonio forzato. I carichi disono enormi, le attese snervanti… Lesonodel”. Guido, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, commenta così l’aggressione subita in studio dal collega Pietro Poidomani. A Bergamonews ildi– 68 anni, da quasi quaranta in servizio a Cividate al Piano – ...