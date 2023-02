Mazzette in Ue | l’avvocato di Panzeri | “Rischio di arresto per Cozzolino e Tarabella” Il legale di Eva Kaili | “Lei vittima di falsità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Una donnadelle “” raccontate da Antonioagli inquirenti belgi e delusa dal compagno e padre di sua figlia, Francesco Giorgi. È questo il ritratto chedi Evafa della sua assistita in un’intervista all’Ansa, a quasi due mesi dall’inizio dello scandaloin Ue che vede l’ex vicepresidente del Parlamento europeo indagata e incarcerata, insieme all’ex europarlamentare italiano di Articolo 1 e l’assistente, dopo la recente scarcerazione del quarto soggetto direttamente coinvolto nelle indagini, il segretario generale della ong No Peace Without Justice, Niccolò Figà-Talamanca. A parlare, però, è anche un altro avvocato, proprio quello di, secondo cui l’di altri due rappresentanti a Bruxelles, ...