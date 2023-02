Maury’s Com Cavi Tuscania in casa con Marcianise

Leggi su seriea24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Domani si torna a giocare al Palasport di Montefiascone con laComche ospita Volleyper la sesta di ritorno di serie A3 Credem Banca girone blu. Partita delicata per i padroni dichiamati a riscattarsi dallo scivolone di una settimana fa a Lecce e ritrovare continuità di gioco per confermarsi la terza forza del girone. Un’avversaria,, da affrontare sicuramente con la massima concentrazione perché, se è vero che viene da quattro sconfitte consecutive ed occupa la penultima posizione nel girone, è pur vero che domenica scorsa inha dato del filo da torcere a Ortona costringendola a rincorrere per pareggiare i set per poi arrendersi ai vantaggi 12/15. “Domenica sarà una partita importante -afferma Sebastiano Stamegna– ...