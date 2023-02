Mattarella conferisce 30 attestati di Alfiere della Repubblica - Da chi contrasta il bullismo a chi aiuta gli ucraini | ecco chi sono i

La selezione tra tanti meritevoli, spiega una nota del Quirinale, 'è stata orientata a valorizzare comportamenti e azioni solidali, ora nell'ambito di un'accoglienza a ragazzi ucraini in fuga dalla ...Per il suo coraggio e il suo talento riconosciuto a livello nazionale e internazionale, nel marzo 2021 il Capo dello Stato Sergiolel'attestato d'onore di Alfiere della ...

Mattarella conferisce 30 attestati di "Alfiere della Repubblica" TGCOM

Governo: Mattarella conferisce l'incarico a Giorgia Meloni ... Servizio Informazione Religiosa

Mattarella conferisce l'incarico alla Meloni. Il 25 ottobre il voto di ... Sardegnagol

Mattarella conferisce l'incarico a Giorgia Meloni: domani il ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Bresso ha il suo nuovo gonfalone come città IL GIORNO

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 30 attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica". La solidarietà per la pace è il tema prevalente che ha ispirato nel 2022 la scelta dei ...Nei loro occhi c’è l’orgoglio di chi sta ricevendo la medaglia d’onore conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma anche la tristezza per quelle persone che rappresentano e non ci ...