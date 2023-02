Mastella sul caso Cospito | “Non accetto l’intolleranza democratica”

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minuto"Avendo vissuto la tragedia del terrorismo, posso solo consigliare, anche oggi, una unità repubblicana come quella che i due grandi partiti della Dc e del Pci, seppero recuperare nella notte della Repubblica sconfiggendo così gli adoratori di una ideologia perversa e senza scrupoli. Il fronte deve essere comune. Ma i toni debbono essere riportati a livelli di un democratico confronto in stile, lo dico con orgoglio, prima Repubblica". E' l'auspicio rivolto alla politica dall'ex Guardasigilli Clemente, oggi leader di "Noi di Centro", in merito alla vicenda. "La discussione sugli aspetti della vicenda– sottolinea – è naufragata in una sorta di attentato alla sicurezza dello Stato. Al di là degli aspetti politici, non sono accettabili le manifestazioni di intolleranza ...