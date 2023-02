Marge Simpson con la testa mozzata di Khamenei in mano | ' The Final Cut' di aleXsandro Palombo

(Di sabato 4 febbraio 2023) Come le proteste nella Repubblica Islamica, che sembrano affievolirsi a volte, strette nella morsa della repressione, ma non si spengono, ...

Come le proteste nella Repubblica Islamica, che sembrano affievolirsi a volte, strette nella morsa della repressione, ma non si spengono, ...Questa voltanon si è limitata a tagliarsi i capelli in segno di solidarietà con le donne iraniane, ma ha tagliato la testa del leader supremo dell'Iran, Ali Khamenei , per incitarle a continuare a ...

È l'ultimo, raccapricciante, allarme lanciato dall'ong norvegese Iran Human Rights (IHR) – Ghazal Ranjkesh, che ha perso l'occhio in novembre, è diventata un simbolo ...I primi murales mostravano Marge Simpson con i capelli tagliati, lo scorso a ottobre. Dopo la rimozione, ora il nuovo disegno di aleXsandro Palombo il terzo apparso fuori dal Consolato generale della ...