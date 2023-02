Marco Columbro | «Passai da Lotta Continua al salotto di Berlusconi I fan per me si riunivano in veglie di preghiera»

(Di sabato 4 febbraio 2023) Il conduttore: «All’inizio rifiutai di dare la voce al pupazzo Five, io speravo in una chiamata di Strehler». Le ammiratrici: «Una telefonava alla mia segretaria due volte al giorno». L’amore: «Da 13 anni sto con Marzia, è solare, mite»

Parola agli imprenditori con interviste realizzata da personaggi noti dell'ambiente televisivo come Anna Falchi,, Denny Mendez e Corrado Tedeschi. In merito alle tv locali il discorso ...Del resto Roberta Scardola ha iniziato a recitare da bambina : uno dei suoi primi ruoli è stato quello di Giulia in Caro maestro, popolare fiction coned Elena Sofia Ricci.

Marco Columbro: «Passai da Lotta Continua al salotto di Berlusconi. Dopo l’aneurisma i fan vegliavano in... Corriere della Sera

Marco Columbro racconta "Buona Domenica" a "La Grande avventura" del 1995 TGCOM

“Stop al cibo sintetico”, firma anche Marco Columbro Italia a Tavola

Marco Columbro attaccato dagli ufo a "Scherzi a parte" 1992 TGCOM

Marco Columbro Archives - London One Radio London One Radio

Il conduttore: «All’inizio rifiutai di dare la voce al pupazzo Five, io speravo in una chiamata di Strehler». Le ammiratrici: «Una telefonava alla mia segretaria due volte al giorno». L’amore: «Da 13 ...Pavia, al mercato di Campagna Amica firme sulla petizione per il made in Italy. Tra i sostenitori in piazza del Carmine anche il presentatore Marco Columbro ...