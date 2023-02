Marcell Jacobs vince il Meeting di Lodz Ritorno da 6 57 | partenza macchinosa | “Non sono soddisfatto del tempo”

(Di sabato 4 febbraio 2023)ha vinto i 60 metri indoor aldi, prova valida per il World Indoor Tour (livello bronze). Il Campione Olimpico dei 100 metri si è imposto in terra polacca con il crono di 6.57, dopo che in batteria si era fermato a 6.61. Il velocista lombardo è stato ancora frenato da unapoco brillante (0.170 ildi reazione), che lo ha costretto poi a rimettersi in moto con qualche piccola difficoltà e ad alzare il ritmo sul lanciato. Buona la progressione nella seconda parte di gara, poi ha avuto anche modo di rialzarsi negli ultimissimi istanti della propria prova, chiusa in 28 passi e in scioltezza.si è lasciato alle spalle il padrone di casa Dominik Kopec (6.60, il polacco detiene la miglior prestazione ...

