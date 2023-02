Marcell Jacobs si issa al 5° posto delle listee europee stagionali | Williams domina | l’azzurro insegue

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023)ha debuttato con un 6.57 sui 60 metri indoor al Meeting di Lodz. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha vinto la gara valida per il World Indoor Tour (livello bronze), nonostante una partenza macchinosa e ancora lontana da quella dei giorni migliori. Il Campione del Mondo di specialità, nonché primatista europeo con il 6.41 timbrato lo scorso anno a Belgrado, ha dichiarato di non essere soddisfatto del riscontro cronometrico, ma è comunque apparso in ottima condizione fisica e può guardare con convinzione ai prossimi appuntamenti (su tutti gli Europei Indoor, in programma a Istanbul dal 2 al 5 marzo). Grazie alla prestazione odierna,si èto al quintoliste. Al momento il ...