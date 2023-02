Marcell Jacobs in Finale a Lodz | avversari e in quale corsia correrà Attenzione a Kopec

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023)ladei 60 metri indoor al Meeting di, in programma alle ore 18.35 odierne. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha fatto il proprio debutto stagionale, fermando il cronometro su 6.61 in batteria: partenza lenta e macchinosa per il velocista lombardo, che poi è riuscito a riprendersi e a imporsi nel proprio turno preliminare. L’azzurro tornerà in pista nella località polacca per vincere l’atto conclusivo e scendere sotto il muro di 6”60. L’obiettivo è quello di rompere il ghiaccio, senza guardare il tempo, macerca comunque un’iniezione di fiducia dopo il mese di allenamento di Dubai, quando manca un mesetto agli Europei Indoor. Il nostro portacolori è stato inserito innumero 5, tra il trinidegno ...