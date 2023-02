Marcell Jacobs | “Ho fatto una passeggiata della salute | mi sono tolto la ruggine Ho dato il 50%”

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023)ha aperto la propria stagione al Meeting di Lodz, tappa del World Indoor Tour (livello bronze). Il Campione Olimpico dei 100 metri si è cimentato sui 60 metri indoor, correndo la propria batteria con il tempo di 6.61. Il velocista lombardo non è stato impeccabile in partenza e ha poi dovuto alzare la frequenza per recuperare, imponendosi comunque con scioltezza nella propria batteria e staccanto il biglietto per la Finale che andrà in scena alle ore 18.35.ha rotto il ghiaccio con grande disinvoltura, a 172 giorni da distanza dalla sua ultima gara (quando trionfò sui 100 metri agli Europei) e dopo l’intenso mese di allenamenti a Dubai. L’azzurro hal’impressione di essere in ottima forma fisica, ma semplicemente deve ritrovare il ritmo e il passo di gara: già in ...