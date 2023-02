Manchester United | si guarda in Eredivisie per il futuro

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di As , infatti, ilha messo gli occhi su di lui. Il giovane attaccante 20enne, di origini della Guinea - Bissau poi neutralizzato ...L'ex centrocampista di, Real Madrid, Psg e Milan non parla mai apertamente di un interesse a livello calcistico ma pare proprio che il suo sia un vero "corteggiamento": "Mi piace ...

Manchester United, UFFICIALE: Sabitzer dal Bayern Monaco, la formula Calciomercato.com

Ansu-Man United, Xavi: "Risorsa importante per il Barça, non è ora di parlare di cessioni" TUTTO mercato WEB

Manchester United, occhi in Olanda per il centrocampo: piace Booth dell'Utrecht TUTTO mercato WEB

Manchester United-Crystal Palace, Premier League: formazioni, pronostici Il Veggente

Secondo AS, il Manchester United guarda in casa Barcellona per il futuro: piace Ansu Fati. Xavi, tecnico dei blaugrana: "Per noi è importante, ...Brutto episodio con protagonista Cristiano Ronaldo in occasione della partita in cui ha trovato il primo gol ufficiale con la maglia dell’Al-Nassr ...