Manchester United | futuro incerto per Greenwood | spunta un'ipotesi esotica

(Di sabato 4 febbraio 2023) Rimaneilper Masonal. L'attaccante è in uscita dai Red Devils e secondo quanto riporta...

[...] La squadra di Graham Potter si trova al nono posto in classifica, nove punti dietro il, quarto, avendo ottenuto solo una vittoria nel 2023, segnando tre gol nelle sette ...Un calciatore che non sarà Alejandro Garnacho: secondo quanto riportato da 'AS', infatti, l'argentino sarebbe ad un passo dal rinnovo fino al 2028 con il. Un accordo raggiunto ormai ...

Le aperture spagnole - Lo United piomba su Ansu Fati ed è pronto a negoziare con il Barça TUTTO mercato WEB

Manchester United-Crystal Palace, Premier League: formazioni, pronostici Il Veggente

Back To The Future: Manchester United - Crystal Palace SNAI Sportnews

Con la permanenza di Angel Di Maria ancora incerta, la Juventus lavora per l'erede dell'argentino: porte sbarrate in Premier League ...Il Manchester United vuole blindare il suo gioiellino Alejandro Garnacho, gli inglesi sarebbero pronti al rinnovo per il classe 2004 Il Manchester United vuole blindare il suo gioiellino Alejandro Gar ...