Manchester City | l’obiettivo di Guardiola per il prossimo mercato si chiama Mac Allister

Klopp: "Non dirò nulla senza il mio avvocato"(Inghilterra) 22/05/2022 - Premier League /- Aston Villa / foto Imago/Image Sport nella foto: Josep Guardiola ONLY ITALY ...Commenta per primo Ilguarda già al prossimo mercato. Con Ilkay Gundogan in scadenza di contratto, Pep Guardiola starebbe pensando ad un sostituto. Secondo quanto riporta Fichajes , il mirino sarebbe ...

Il Napoli raggiunge un record clamoroso insieme al Manchester City AreaNapoli.it

Manchester City, il primo nome sulla lista di Guardiola per sostituire Gundogan è Mac Allister TUTTO mercato WEB

Premier: Kane contro Haaland, clou Tottenham-Man City Agenzia ANSA

Tottenham-Manchester City, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming Today.it

Tottenham, Stellini: "Conte in panchina col Manchester City Vedremo domani" Fcinternews.it

Bukayo Saka e William Saliba tra le priorità dell'Arsenal: secondo TalkSport ci sarebbe il Manchester City in agguato e allora i Gunners stanno ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...