Malore per un giovane tifoso è gravissimo | Como - Frosinone interrotta 25'

(Di sabato 4 febbraio 2023)è stata sospesa al 23' della ripresa (la gara in quel momento era sullo 0 - 2): un 23ennedella squadra locale si è sentito male, mentre si trovava nella curva azzurra, ...

Faticosamente prima un'ambulanza e poi l'automedica si sono portate nel luogo dove si trova lo sfortunato tifoso,i soccorsi: ora è ricoverato in codice rosso. Traumi al volto La partita è ...Gara interrotta a lungo nella seconda parteil gravead un tifoso (QUI l'articolo). Nel prossimo turno i lariani saranno ospiti del SudTirol (si gioca sabato 11 febbraio alle 14). La ...

Malore per un giovane tifoso, Como-Frosinone interrotta per 25 minuti La Gazzetta dello Sport

La “manita” è servita. Il Frosinone sbanca anche Como (2-0), colleziona il quinto successo consecutivo e consolida il primato in vetta. Mazzitelli e Caso firmano le reti ...Nel finale della partita di Serie B, un giovane tifoso lariano si è sentito improvvisamente male. Gara sospesa per permettere i soccorsi. Il ragazzo è stato ricoverato d’urgenza in condizioni gravi. P ...