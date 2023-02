Malore nel casertano | Angelo muore improvvisamente davanti a moglie e figli

(Di sabato 4 febbraio 2023) La morte prematura dell’ex maresciallo dell’Aeronautica,Del Giudice, lascia increduli parenti ed amici. L’uomo, 59 anni, pensionato, è decedutomentre era in casa. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, venerdì 3 febbraio. Il 59enne viveva nella frazione Caturano di Macerata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... poco prima di Villafranca, un tastimone ha visto l'auto sbandare a sinistra e finirefosso ... Tra le cause in esame, un probabilealla guida.... 56 anni, ha improvvisamente accusato il. I presenti non sono stati a guardare. Il salvataggio La 56enne è stata soccorsa da alcuni presenti con il defibrillatore che era installatovicino ...

Malore improvviso: parrucchiere muore nel sonno Today.it

Padova, ultimo giorno di lavoro prima della pensione finisce in tragedia: morto 58enne colto da malore Virgilio Notizie

Stroncato da un malore in azienda nel suo ultimo giorno di lavoro nel Padovano: aveva portato i pasticcini per festeggiare la pensione Gazzetta di Parma

Malore nel parcheggio dell’ospedale, inutili i soccorsi TuttOggi

Malore nella notte, muore a 39 anni: Arco in lutto per la scomparsa di Michele Marchi l'Adige

1' di lettura Ancona 04/02/2023 - Pochi istanti dopo e il malessere avrebbe colto l’uomo alla guida. Trasportato a Torrette con un codice di media gravità Nel tardo pomeriggio di venerdì l’uomo si sta ...Il dramma si è materializzato poco dopo la mezzanotte. La dinamica è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale ...