(Di sabato 4 febbraio 2023) Un tifoso vittima di un arresto cardiaco:si ferma per 30per permettere il soccorso dell’ambulanza Momenti di paura nelladel: durante la sfida di Serie B con il, un tifoso ha accusato un, tramutatosi poi in arresto cardiaco. Nei momenti di panico che sono seguiti, un altro tifoso è caduto, prendendo una botta in testa, ma rimanendo cosciente, mentre un terzo è sceso in campo per spiegare l’accaduto. Ilsi è fermato quindi per 30?, per permettere l’arrivo dell’ambulanza che ha praticato la rianimazione al tifoso. Entrambe le curve, in gesto di rispetto, hanno deposto gli striscioni messi in precedenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ripresa condizionata da ben 23' di stop per une una brutta caduta di due tifosi nelladel Como. GLI SCHIERAMENTI Longo lascia in panchina Fabregas, Cerri e Baselli oltre al neo acquisto ...Como - Frosinone è stata sospesa al 23' della ripresa (la gara in quel momento era sullo 0 - 2): un 23enne tifoso della squadra locale si è sentito male, mentre si trovava nellaazzurra, accasciandosi al suolo. A quel punto un altro tifoso ha scavalcato le barriere ed è entrato in campo per chiamare il medico sociale del Como. Faticosamente prima un'ambulanza e poi l'...

Dramma durante Como-Frosinone, malore in curva: gara sospesa ... Fanpage.it

Como, malore in curva: tifoso si accascia amico chiama soccorsi ma cade. Entrambi in ospedale ItaSportPress

Malore per un giovane tifoso (è gravissimo), Como-Frosinone interrotta 25' La Gazzetta dello Sport

Malore in curva: gioco fermo in Como-Frosinone per 30 minuti Calcio News 24

Serie B, partita sospesa a Como tra i lariani e il Frosinone. Malore per un tifoso in curva Tutto Cagliari

Malore in tribuna per un tifoso durante la gara di Serie B tra il Como e il Frosinone capolista. Match interrotto e pronto intervento dei sanitari, ma l'ambulanza resta intrappolata allo stadio ...La “manita” è servita. Il Frosinone sbanca anche Como (2-0), colleziona il quinto successo consecutivo e consolida il primato in vetta. Mazzitelli e Caso firmano le reti ...