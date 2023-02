Majorino a Bergamo | “Sguardo europeo e al centro la persona | vogliamo essere la sorpresa della Lombardia”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 4 febbraio 2023). “Usciamo da qui e andiamo a cercare i voti. Facciamo qualche telefonata in più, offriamo qualche caffè in più…”. Scherza il sindaco di Milano Beppe Sala alCongressi dinell’evento di venerdì sera a sostegno di Pierfrancesco, candidato del Pd alla presidenza. Scherza ma di caffè, a guardare i sondaggi, i dem ne dovranno offrire parecchi da qui al 12 e 13 febbraio per recuperare lo svantaggio nei confronti di Attilio Fontana. Sondaggi che, però, sono da guardare di sbieco. “Non sono oro colato, ma qui si sa come va a finire. I contendenti saranno Fontana e. Per questo – spiega Sala, che chiama alle armi i presenti – per mandare a casa chi ci ha governato il voto utile è solo per”. Lo ...