Maddalena Corvaglia | la confessione | “Divorzio? Una sconfitta | ma… L’amicizia con Elisabetta Canalis è finita”

Leggi su tpi

(Di sabato 4 febbraio 2023) L’ex velina di Striscia la notizia, una delle più amate del programma di Canale 5, si è raccontata a Verissimo (la puntata andrà in onda oggi). La showgirl ha parlato non solo delda Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi, ma anche delcon. La separazione dal marito Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi, dal quale ha avuto la figlia Jamie, è avvenuta nel 2017: “La fine di un matrimonio è una. Quando, però, ci sono dei muri insormontabili bisogna prenderne atto”. Quali sono i rapporti oggi? “A Natale ci siamo riuniti tutti: è stato un traguardo familiare. Essendo genitori di una bambina, anche se non siamo una coppia rimaniamo una famiglia”. E sulle ...