M&A | l’incertezza del 2023 può creare opportunità

(Di sabato 4 febbraio 2023) Sebbene il valore delle operazioni di M&A si sia contratto drasticamente nel 2022, con un calo del 36% registrato a livello globale a 3.800 miliardi di dollari, queste continuano a rappresentare un driver fondamentale di crescita e redditività per le aziende. È quanto emerge dal quinto Report annuale di Bain & Company sulle fusioni e acquisizioni. Dalla ricerca, realizzata intervistando circa 300 responsabili M&A nel mondo, emerge fiducia nella capacità delle operazioni di M&A divalore: quasi due terzi delle acquisizioni messe a segno negli ultimi tre anni hanno infatti soddisfatto, o addirittura superato, le aspettative degli intervistati. Questa fiducia riguarda anche l’anno in corso: nel, l’80% degli esperti prevede la chiusura di un numero di operazioni simile (se non superiore) a quello registrato lo scorso anno, ...

Il centro, che copre una superficie di 85.000², darà lavoro a oltre 500 dipendenti in più che produrranno batterie di ultima generazione per veicoli elettrici. Nello stabilimento, attivo dal 2019, ...Ricorda il primo servizio per Playboy e l'ascesa rapida e vertiginosa… Gli amori, la vita, l'intervento al seno, l'ossessione per Tommy Lee (batterista deiötley Crüe)… Il ...

Mestre. «Buddista di m..., stai attento»: bengalese aggredito da connazionali, due a processo ilgazzettino.it

"Chi m'era" Il gioco delle imitazioni - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Un cammino crepuscolare intorno a Bobbio per celebrare "M'illumino di meno" IlPiacenza

M. Orlando a TMW Radio: "La Juventus continua a giocare male, Lazio ben poca cosa" Tutto Juve

TMW RADIO - M.Orlando: "Il Milan si è spento. Sul derby..." Milan News

Caso Cospito, pressing stretto di Pd e M5s sul silenzio di Meloni: il leader pentastellato cita ironicamente "Ho perso le parole" di Ligabue ...Jennifer Lopez mette in vendita la sua villa di Bel Air, quartiere della città di Los Angeles, in California, e chiede la stratosferica cifra di 42,5 milioni di dollari. Secondo le informazioni riport ...