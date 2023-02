L’Usb in difesa del RdC | “Va garantito e modificato rendendolo universale”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Prosegue la lotta contro l’abolizione del reddito di cittadinanza. Una manifestazione pubblica promossa dale dal partito Potere al Popolo si è svolta questa mattina presso il Mercato rionale di Santa Colomba, tradizionale appuntamento del sabato mattina per molti consumatori. Il dissenso totale nei confronti del Governo Meloni che ha già ridimensionato e si propone di cancellare l’assegno di sostegno alle persone prive di lavoro non si placa ed anche nel Sannio sono in corso iniziative di mobilitazione sociale e protesta. Quella di stamani veniva dopo una Assemblea pubblica cittadina che si era svolta il 27 gennaio nella Sala Vergineo del Museo del Sannio. Gli slogan di mobilitazione scelti dalla sigla sindacale sono stati sono stati: “Ci tolgono il Reddito di cittadinanza per tenere bassi i salari” e “Il lavoro che ci ...