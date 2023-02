Lula | Bolsonaro ha preparato un colpo di stato

"Il presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva e io concordiamo su quanto l'accordo di ... e sospeso nel 2019 per decisione dell'ex presidente Jair. Con questa intesa, la Germania ...... ha commentato: "La mia speranza per il futuro è che si dimostri che le elezioni sono state una frode e chesia stato effettivamente eletto. È lui il presidente del Brasile, non...

Lula, sono convinto che Bolsonaro abbia preparato un golpe Agenzia ANSA

Brasile, Bolsonaro vola negli Stati Uniti a due giorni dalla fine del mandato: diserterà il passaggio di… Il Fatto Quotidiano

Brasile, Bolsonaro ricoverato negli Usa. A Brasilia arrestati in 1.500. Lula: 'Atti terroristici, vandalici e golpisti' - America ... Agenzia ANSA

Brasile, assalto al Parlamento: 1200 arrestati. Nyt: "Bolsonaro è a Orlando" - la Repubblica la Repubblica

L’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha elogiato i risultati del suo governo e ha messo in guardia dai pericoli posti dai leader di sinistra in America Latina durante un discorso a Miami, negli ...Bolsonaro, che si trova negli Stati Uniti dal 30 dicembre ed è in attesa di un "cambio di visto" per rimanere più a lungo nel Paese, è stato al centro dell'evento "Power of the People" presso il Trump ...