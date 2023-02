Lucravano sui clandestini | arrestati tre stranieri con reddito di cittadinanza

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tre tunisini residenti nelle Marche sono stati accusati di aver messo in piedi un sistema ben rodato per guadagnare sull'immigrazione clandestina. Procuravano aila documentazione necessaria per ottenere il permesso di soggiorno, sfruttando residenze fittizie e falsi posti di lavoro

migranti con un "tariffario" di 5mila euro a persona, con guadagni fino a 70mila euro per viaggio . In una piccola barca li trasportavano dal Nord Africa (Tunisia) fino al porto di Gela, ...migranti con un "tariffario" di 5mila euro a persona, con guadagni fino a 70mila euro per viaggio . In una piccola barca li trasportavano dal Nord Africa (Tunisia) fino al porto di Gela, ...

