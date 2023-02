Luciano Rodriguez | Esplorando la Magnifica Tradizione dell’Uruguay da Cavani a Suarez

Leggi su justcalcio

(Di sabato 4 febbraio 2023) L’emozionante Sudamericano Under 20 ha portato in Colombia alcune delle più grandi potenze calcistiche del mondo: il Real Madrid e il Manchester City sono arrivati a Cali e Bogotà, mentre il Liverpool e il Barcellona hanno preso posto in tribuna. Il torneo è iniziato il 19 gennaio e ha raggiunto il suo culmine il 31, quando le sei squadre qualificate – Brasile, Colombia, Paraguay, Uruguay, Ecuador e Venezuela – hanno iniziato la fase finale. Una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta è stata l’eliminazione dell’Argentina, tornata a casa insieme a Perù, Cile e Bolivia. La Seleçao Juniores, tuttavia, ha offerto uno spettacolo mozzafiato, con il centravanti Vitor Roque, classe 2005, che si è dimostrato un vero e proprio gioiello dell’Athletico Paranaense, segnando ben cinque gol, e con il mediano-regista Andrey Santos, ex Vasco da Gama, che ha segnato quattro reti dopo essere stato ...