Low cost nelle Pmi | la guerra dei prezzi è più dannosa per chi la fa che per la concorrenza

(Di sabato 4 febbraio 2023) “Non so se realizzo margini perché devo adeguarmi alla politica dibassi dei miei concorrenti”. Un mantra ripetuto sistematicamente dai piccoli imprenditori, come se ci si volesse convincere (e contemporaneamente persuadere gli altri) di essere di fronte all’unica strada percorribile: un suicidio assistito dalla inconsapevolezza delle dinamiche di mercato. Perché è più facile combattere un nemico conosciuto che uno sconosciuto. Con il clima dispietata che imperversa in ogni settore, le piccole aziende devono investire parecchio tempo, denaro e persone per combattere i propri avversari. Trovano difficile e impegnativo eppure stranamente rassicurante affrontare un nemico conosciuto le cui ambizioni, strategie, debolezze e persino punti di forza assomigliano ai loro. Tuttavia, questa ossessione per i (tanti) tradizionali rivali ...

Non prevediamo un aumento rilevante delle nostre tariffe medie, ci aspettiamo che si passi dai 40 euro della scorsa estate ai 50 euro nei prossimi 2 - 3 anni. La stagione ultrafinita, ma non per noi . Lo ha detto Eddie Wilson, Ceo di Ryanair, durante una conferenza stampa all'aeroporto di Torino, una delle basi della compagnia ...

