Lourdes Leon | la figlia di Madonna respinta alla sfilata di Marc Jacobs? Ecco com’è andata veramente

(Di sabato 4 febbraio 2023) Mentre il nome di sua madre,, corre da una parte all’altra del web come possibile ospite di Sanremo 2023,, primogenita della popstar, fa notizia per essere stata rimbalzataditenutasi a New York., che in passato è stata volto di una campagna pubblicitaria del noto brand di moda, non è stata fatta entrare dsecurity come mostrano alcuni video condivisi sui social. La giovane, che si sta lanciando anche nella carriera musicale come la mamma, si sarebbe presentata all’evento alle ore 18, ovvero nel momento in cui l’evento è iniziato. Motivo per cui la security non l’avrebbe fatta entrare visto che le porte erano già state chiuse. La folla all’esterno della location ha iniziato a ...