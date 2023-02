Lotta | Ranking Series Zagabria 2023 | secondo posto per Dalma Caneva nei -72 kg

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023) Arriva il primo podio per l’Italia nella prima tappa delledi, in corso a, in Croazia: a conquistarlo è, seconda nei -72 kg (categoria di peso non olimpica) della femminile. Eliminati, invece, Jacopo Sandron, Aurora Russo ed Enrica Rinaldi. Nei -72 kg (categoria di peso non olimpica) della femminilebatte nel girone nordico per superiorità tecnica dapprima l’uzbeka Svetlana Oknazarova (10-0) e poi la croata Milla Andelic (12-0). In semifinale l’azzurra supera ai punti la giapponese Sumire Niikura per 4-2, ma in finale l’italiana cede alla statunitense Skylar Allison Elizabeth Grote, vincitrice ai punti per 3-1. Il Direttore Tecnico Nazionale Salvatore Avanzato commenta al ...