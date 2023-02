(Di sabato 4 febbraio 2023) Il Museo di Storia Naturale di LosP-22, ilnato sulle montagne occidentali di Santa Monica e uno dei simboli della città statunitense. Il grande felino è morto lo scorsoa 12 anni, soppresso a causa delle ferite riportate dopo un incidente in autostrada. Ildiè diventato famoso grazie ai video del biologo Miguel Ordeñana che lo ha ripreso mentre passeggiava nei sentieri del Griffith Park. Gli scienziati lo hanno studiato per anni, seguendolo nei suoi movimenti e nella sua quotidianità. Selvaggio, sfuggente e solitario, era ed è rimasto un icona di Los

... dove era Julian Guiler, la mamma del bambino rapito dagli extraterrestri, è morta all'età di 83 anni a. E' scomparsa lo scorso 9 gennaio ma la famiglia ne ha dato notizia solo ora, .... L'attrice statunitense Melinda Dillon, che aveva ricevuto una nomination all'Oscar per il film di fantascienza "Incontri ravvicinati del terzo tipo" (1977) di Steven Spielberg, dove era ...

Usa, Los Angeles ricorda il puma più famoso di Hollywood - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

All American: una sparatoria vicino al set di Los Angeles ha obbligato a una pausa nelle riprese | TV BadTaste.it TV

Los Angeles ricorda P-22, il "puma di Hollywood" scomparso a novembre Liberoquotidiano.it

Giancarlo Giannini premiato alla carriera al Filming Italy-Los Angeles la Repubblica

Jennifer Lopez vende villa a Los Angeles per 42,5 milioni Giornale di Sicilia

Il puma di Hollywood è diventato famoso grazie ai video del biologo Miguel Ordeñana che lo ha ripreso mentre passeggiava nei sentieri del Griffith Park. Morto lo scorso novembre, era diventato un'icon ...Elisabetta Canalis continua a spopolare con la sua sensualità. Nelle ultime ore ha seguito il trend dei look college, sfoggiando un paio di cuissardes in denim destinati a diventare il must della pros ...