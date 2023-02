Lo scivolone dell’Atalanta scatena il caos | il tweet “JuveSassuolontus”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 4 febbraio 2023) Si avvicina la 21esima giornata del campionato di Serie A, sono in arrivo importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. In serata in campo Sassuolo e Atalanta, due squadre in lotta per obiettivi diversi. I neroverdi sono reduci dal sorprendente successo in trasferta contro il Milan e lo scatto in classifica è stato importante. La squadra di Gasperini è una seria candidata alla qualificazione in Champions League, continua a confermare una continuità impressionante. Atalanta, Sassuolo e Juventus continuano a finire sulle prime pagine dei giornali, sono squadre coinvolte nello scandalo delle plusvalenze fittizie. Anche Atalanta e Sassuolo sono state tirate in ballo per aver concluso operazioni di mercato con la Juventus, realizzando le famose plusvalenze fittizie. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaIlE’ stato però ...