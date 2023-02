LIVE Snowboardcross | Coppa del Mondo Cortina 2023 in DIRETTA

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.25 Al femminile invece si partirà dai quarti di finale. Per l’Italia vi saranno l’attesissima Michela Moioli, al rientro, in batteria 1 e Francesca Gallina in batteria 3. 18.20 Si partirà con gli ottavi di finale maschili. Per l’Italia: Lorenzo Sommariva nella heat 1, Omar Visintin nella 5, Filippo Ferrari nella 6 e Michele Godino nella 7. 18.15 Un quarto d’ora al via della prova. 18.10 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella terza tappa delladeldi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza tappa delladeldi. Dopo Cervinia, un ...