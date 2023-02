LIVE Snowboardcross | Coppa del Mondo Cortina 2023 in DIRETTA | vincono la britannica Bankes e il francese Surget Sommariva 5° | Visint 7° | Moioli ottava

(Di sabato 4 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di serata con OA Sport. LE CLASSIFICHE DI QUESTA TAPPA DI CdM CLASSIFICA FINALE MASCHILE1. Merlin(Fra) 2. Jake Vedder (Usa) 3. Leo Le Ble Jaques (Fra) 4. Glenn de Blois (Ned) 5. Lorenzo(Ita) 6. Aidan Chollet (Fra)7. Omarin (Ita) 8. Senna Leith (Usa) CLASSIFICA FINALE FEMMINILE 1. Charlotte Banks (Gbr) 2. Faye Gulini (Usa) 3. Chloe Trespeuch (Fra) 4. Manon Petit Lenoir (Fra) 5. Stacy Gaskill (Usa) 6. Belle Brockhoff (Aus) 7. Lindsey Jacobellis (Usa)8. Michela(Ita) 19.57 In rimonta ilMerlin– alla prima vittoria della sua carriera – ...

Seconda vittoria consecutiva nella Coppa del Mondo di Snowboardcross in terra italiana per Charlotte Bankes. Dopo Cervinia è la volta di Cortina d’Ampezzo per la campionessa del mondo in carica. Nella ...La diretta testuale della gara di snowboardcross a Cortina d'Ampezzo, tappa valida per la Coppa del Mondo 2022/2023.