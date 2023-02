LIVE Snowboardcross | Coppa del Mondo Cortina 2023 in DIRETTA | tornano in pista Sommariva e Visentin per i quarti di finale maschili

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.10, heat 1: con lui vi sono il francese Le Ble Jaques, il tedesco Kirchwehm e l’austriaco Lueftner. ORA SI VA CON IDI19.08 Ultime due qualificate alle semifinali: l’americana Jacobellis e la francese Trespeuch. 19.06 Dopo la revisione del photofinish, Francesca Gallina è out. L’italiana chiude quarta: passano Petit Lenoir e Gaskill. 19.04 Ora tocca a Francesca Gallina: l’azzurra è nella heat con la francese Petit Lenoir, l’austriaca Zerkhold e l’americana Gaskill. 19.02 Si prosegue. L’australiana Brockhoof e l’americana Gulini vanno in semi. 19.00 MICHELA MOIOLI! L’azzurra si classifica al secondo posto, alle spalle della britannica Bankes, prendendosi il pass per le semifinali. 18.59 ...